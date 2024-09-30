LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

128 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Голландский МЯСНОЙ РУЛЕТ с картофельным гарниром

Изысканное, необычное второе блюдо, на которое не нужно тратить много времени — просто мечта! ИНГРЕДИЕНТЫ мясной рулет: фарш – 1 кг панировочные сухари – 180 гр сыр – 150 гр молоко – 200-250 мл яйца – 3 шт репчатый лук – 200-250 гр вино (вода) – 50-60 мл зеленый лук – 10-20 гр петрушка (кинза) […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх