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Крупные дилеры привезли в Россию Volkswagen Touareg 2026

Крупные дилеры привезли в Россию Volkswagen Touareg 2026

Машины с 286-сильным мотором, 8-ступенчатым «автоматом», пневмоподвеской и полным приводом В России стартовали продажи Volkswagen Touareg 2026 модельного года с дизельным двигателем.

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