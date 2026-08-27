Крупные дилеры привезли в Россию Volkswagen Touareg 2026

Машины с 286-сильным мотором, 8-ступенчатым «автоматом», пневмоподвеской и полным приводом В России стартовали продажи Volkswagen Touareg 2026 модельного года с дизельным двигателем.
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