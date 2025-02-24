Очевидцы сообщают о пожаре в Обуховской больнице, расположенной на Загородном проспекте. 47. Пламя вспыхнуло рано утром 24 февраля.
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Очевидцы сообщают о пожаре в Обуховской больнице, расположенной на Загородном проспекте. 47. Пламя вспыхнуло рано утром 24 февраля.