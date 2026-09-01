Заявление Марии Захаровой Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что международные профильные организации, включая ООН, не уделяют должного внимания фактам черной трансплантологии на территории Украины.
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