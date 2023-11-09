Ушла с молотками: сколько времени потребуется для реставрации картины Веласкеса

После нападения эковандалов «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса получила повреждения поверхности, хотя активисты утверждали, что били защитное стекло «безопасными молотками», рассказали «Известиям» в Лондонской национальной галерее.
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