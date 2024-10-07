Наталья Подольская в откровенном купальнике поделилась фото с отдыха

Певица Наталья Подольская решила отдохнуть на курорте вместе с сыновьями, сестрой и племянницей. Встречая тепло перед холодами, 42-летняя артистка, известная своим хитом «Поздно», устроила эмоциональную фотосессию на пляже.
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