Китайский квартал на «заднем дворе» Америки

Южная Америка окончательно поворачивает вправо, а Китай в ответ публикует «белую книгу» о намерении расширять присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне.
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