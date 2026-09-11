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Царьград

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В Перми автобусы №51 изменят маршрут с 11 по 14 сентября

В Перми автобусы №51 изменят маршрут с 11 по 14 сентября

В Перми на период с вечера 11 сентября до утра 14 сентября будет скорректирована схема движения автобусного маршрута №51.

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