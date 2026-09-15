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The Eurasia Daily news agency

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" The fish rots from the head": The Ukrainian singer released a song about corruption with a Russian obscenity

" The fish rots from the head": The Ukrainian singer released a song about corruption with a Russian obscenity

Ukrainian singer Olya Polyakova, as part of The Nogi project, released a new song "Hop-stop" with Russian phrases and obscenities, and the singer abandoned the Russian language back in 2013.

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