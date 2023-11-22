В России введут утильсбор на импортную технику. Для стимуляции отечественной промышленности

К концу следующего года в России могут ввести утилизационный сбор для зарубежной электроники — смартфонов, планшетов, камер и другой техникиКак сообщает «Парламентская газета», соответствующее предложение внесли на круглом столе «О механизмах поддержки российских компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной промышленности», который прошел в Совете Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии