Назван самый популярный день для свадеб во Владивостоке в 2024 году

Во Владивостоке самым популярным днем для заключения брака в 2024 году оказалось 24 августа. Будущие молодожены подали на это число 55 заявлений ради красивой зеркальной даты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
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