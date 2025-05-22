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Царьград

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Макгрегор: Киев и Европа не заинтересованы в окончании конфликта с Россией

Макгрегор: Киев и Европа не заинтересованы в окончании конфликта с Россией

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что мир с Россией угрожает власти Киева и позиции Европы.

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