Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Татьяна Романова
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Появилось видео огромного военного кладбища на Украине

Появилось видео огромного военного кладбища на Украине

Житель Украины опубликовал видео бесконечного военного кладбища в своем городе. Над уходящими к горизонту аллеями вьются сотни желто-голубых флагов и бурые знамена подразделений, в которых погибли лежащие в земле солдаты.

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Vova Гарин
Удобряют чернозём
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