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Рогов сообщил об ударе российских войск по складам топлива ВСУ

Рогов сообщил об ударе российских войск по складам топлива ВСУ

Российские войска поразили склады топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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