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Царьград

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"Самая маленькая армия Европы" грозит России. Журналист Боуз удивился: "Не хватает здравого смысла"

"Самая маленькая армия Европы" грозит России. Журналист Боуз удивился: "Не хватает здравого смысла"

Ирландский журналист Чей Боуз удивился, что "самая маленькая армия Европы" снова грозит России. Конечно, речь об Эстонии, которая дошла до того, что попыталась заняться морским пиратством, и постоянно призывает давить на русских "военными решениями".

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