Нетаньяху: израильские авиаудары ослабили иранскую оборону и возможности производства ракет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что нанесённые израильскими военными авиаудары по Ирану значительно ослабили оборонительные возможности этого государства и его способности к производству ракет, которые могут быть направлены против Израиля.
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