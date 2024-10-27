Нетаньяху: израильские авиаудары ослабили иранскую оборону и возможности производства ракет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что нанесённые израильскими военными авиаудары по Ирану значительно ослабили оборонительные возможности этого государства и его способности к производству ракет, которые могут быть направлены против Израиля.