Минсельхоз планирует увеличить урожай картофеля на 250 тысяч тонн в 2025 году

В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное обеспечению населения картофелем и продуктами «борщевого набора», на котором аграрии и специалисты обсудили текущую ситуацию на рынке, прогнозы на урожай 2025 года и возможность восстановления массового частного выращивания картофеля, передает «Парламентская газета».