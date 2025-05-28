Минсельхоз планирует увеличить урожай картофеля на 250 тысяч тонн в 2025 году

В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное обеспечению населения картофелем и продуктами «борщевого набора», на котором аграрии и специалисты обсудили текущую ситуацию на рынке, прогнозы на урожай 2025 года и возможность восстановления массового частного выращивания картофеля, передает «Парламентская газета».
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