«Паслеризация» продолжается

Как передает корреспондент УтроNews, завтра в Свердловской области состоится региональная конференция партии «Единая Россия», на которой, как ожидается, врио губернатора области Дениса Паслера изберут лидером местных единороссов.
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