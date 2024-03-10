Отрывок из новой книги Михаила Лабковского. Фото: пресс-служба В издательстве «Эксмо» вышла книга Михаила Лабковского «Люблю и понимаю: как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».
Как правильно наказывать своего ребенка: советы Михаила Лабковского
Комментарии
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Grandad
У Лбковского не сложилась семейная жизнь сам признавался, что плохо воспитывал единственную дочь, которая живет в Израиле. Зато советы давать мастер.
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18 час.
Анатолий Кузнецов
Очень хорош пример о трансформаторной будке, пока будешь объяснять она точно сгорит. Никто не призывает лупить детей, но самым честным из известных людей оказался Никита Михалков и я его зауважал.
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18 час.
alik3456 Джексон
Вот такие дебилы и эге придумали...
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16 час.
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