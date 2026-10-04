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Выбор места для скважины на участке — правила и типичные ошибки

Выбор места для скважины на участке — правила и типичные ошибки

Скважина на участке — это долгосрочный источник воды, поэтому место для её бурения нужно выбирать особенно внимательно.

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