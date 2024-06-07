Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Покарать лягушатников!!! Можно помочь восставшим против французских колонизаторов на Новой Каледонии!!!"Объявление войны...
  • Стас Гулинов
    Плохо истории учила?...Там своя история. У них наполеон победил Россию и франция (отвоевавшая месяц) в (тройке) побед..."Объявление войны...
  • Роза Семиренко
    И их таких уже очень много, наглых ублюдков! А если к ним примкнут многочисленные мигранты…., конец России, сбудется ...«Вы убийца, вы вс...

15 июля пушки замолчат: План нового перемирия уже готов?

15 июля пушки замолчат: План нового перемирия уже готов?

Бывший соратник Зеленского рассказал об условиях "нового перемирия", которое обсуждали США, Китай, Россия и Франция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ратник Ратник
Только подписание Акта о безоговорочной капитуляции. Вариант безальтернативный. Правобережная украина и все области вдоль Чёрного моря - независимое государство, являющееся правопреемником советской Украины...
Ответить
15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Готовится очередная афёра не иначе. Какое-то странное перемирие причём без участия России...
Ответить
5 час.
Татьяна Дугиль
Врет Люся.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх