Бывший соратник Зеленского рассказал об условиях "нового перемирия", которое обсуждали США, Китай, Россия и Франция.
15 июля пушки замолчат: План нового перемирия уже готов?
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Ратник Ратник
Только подписание Акта о безоговорочной капитуляции. Вариант безальтернативный. Правобережная украина и все области вдоль Чёрного моря - независимое государство, являющееся правопреемником советской Украины...
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Готовится очередная афёра не иначе. Какое-то странное перемирие причём без участия России...
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5 час.
Татьяна Дугиль
Врет Люся.
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5 час.
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