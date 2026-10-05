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Валентина Мелис, весящая 37 кг при росте в 186 см, опровергла связь с эскортом

Валентина Мелис, весящая 37 кг при росте в 186 см, опровергла связь с эскортом

Пару лет назад Валентина Мелис была обычной девушкой. Но внезапно ей овладела жажда преображения, она начала делать пластические операции, а также принудительно худеть.

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