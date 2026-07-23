360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Более 20 тысяч гектаров обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

Более 20 тысяч гектаров обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье продолжается плановая работа по уничтожению борщевика Сосновского. Первый этап кампании, длившийся с мая по середину июня, полностью завершен: специалисты обработали более 23,4 тысячи гектаров муниципальных земель, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии