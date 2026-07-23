Более 20 тысяч гектаров обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье продолжается плановая работа по уничтожению борщевика Сосновского. Первый этап кампании, длившийся с мая по середину июня, полностью завершен: специалисты обработали более 23,4 тысячи гектаров муниципальных земель, сообщили в региональном Минсельхозпроде.
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