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Царьград

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СК РФ начал расследование нападения на ребёнка собаками в Истре

СК РФ начал расследование нападения на ребёнка собаками в Истре

В городском округе Истра несколько собак напали на пятилетнего мальчика. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и расследует обстоятельства инцидента.

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