В сентябре продано более 1 000 автомобилей Volga

В сентябре российские дилеры продали 1039 автомобилей под брендом Volga. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, передаёт «Российская газета».
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