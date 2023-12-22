Актер Соколов и скрипач Симонян поздравили с Новым годом бойцов СВО

Известный актёр театра и кино Андрей Соколов вместе с советником губернатора Новосибирской области Михаилом Симоняном навестил бойцов, находящихся на лечении в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТГ-канал «Новосибирь».
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