В Минздраве рассказали, сколько в больницах мест для пациентов с коронавирусом

Областной Минздрав подготовил коечный фонд для пациентов с COVID-19. В Новосибирской области пока нет информации о введении дополнительных ограничительных мер, включая обязательный масочный режим и проведения профилактических мероприятий в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.