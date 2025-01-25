"Всё правильно, Ивану - знамя, Зухре - квартиру": скандал с мэром Мытищ, подарившей квартиру таджикской семье, вспыхнул с новой силой

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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В
Владимир
И  сколько таких мэров- предателей России по всей стране.
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22 час.
ЛС
Лидия Санникова
Когда Купецкая будет в камере?
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22 час.
Геннадий Бережнов
Власть и её либеральное крыло как бы специально подбирает таких купецких на властные должности в России. Однако Правительство этот вопрос как и другие, кроме экономики, не очень волнует!
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5 час.

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