Барбашев сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 9+9 в 35 играх

Форвард «Вегаса» набрал 18-е (9+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 35 игр. За 14:11 (1:05 – в большинстве) в матче с «Пантерс» у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».