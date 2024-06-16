Хинштейн заявляет, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО

Хинштейн: многим придется ответить погонами за захват заложников в СИЗО РостоваХинштейн считает, что захват заложников в ростовском СИЗО стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН».
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