Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хинштейн заявляет, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО

Хинштейн заявляет, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО

Хинштейн: многим придется ответить погонами за захват заложников в СИЗО РостоваХинштейн считает, что захват заложников в ростовском СИЗО стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН».

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