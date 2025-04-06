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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ты не можешь приказывать мне закрыть рот». Рафинья кричал на судью после игры с «Бетисом», Флик и тер Стен пытались его успокоить, бразилец оттолкнул Марка-Андре

После финального свистка бразилец предъявлял претензии главному арбитру и линейным. Ему не понравились четыре добавленные минуты и то, что главный рефери Хесус Хиль Мансано не позволил подать последний угловой.

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