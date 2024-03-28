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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Проект «Мостокомплекты» вошел в топ-1000 решений форума «Сильные идеи для нового времени»

Проект «Мостокомплекты» вошел в топ-1000 решений форума «Сильные идеи для нового времени»

Представители бизнеса, образовательных, научных и культурных организаций, общественники и сотрудники госкорпораций, входящие в экспертный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), отобрали 1000 перспективных проектов для форума «Сильные идеи для нового времени».

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