Посол Антонов предупредил США об ответе на высылку советника-посланника Трепелкова

Ранее стало известно, что США выдворяют с территории страны советника-посланника посольства России. По словам официального представителя Госдепа, данная мера последовала в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана.
Ранее стало известно, что США выдворяют с территории страны советника-посланника посольства России. По словам официального представителя Госдепа, данная мера последовала в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана.
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