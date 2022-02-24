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Посол Антонов предупредил США об ответе на высылку советника-посланника Трепелкова

Посол Антонов предупредил США об ответе на высылку советника-посланника Трепелкова

Ранее стало известно, что США выдворяют с территории страны советника-посланника посольства России. По словам официального представителя Госдепа, данная мера последовала в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана.

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