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Разница в 18 лет и два года конспирации: как телефонный звонок связал актрису Евгению Дмитриеву с её студентом

Разница в 18 лет и два года конспирации: как телефонный звонок связал актрису Евгению Дмитриеву с её студентом

+В конце августа опоздавший на прослушивание абитуриент набрал номер преподавателя. Низкий, спокойный голос на другом конце провода так удивил Евгению Дмитриеву, что она сразу поделилась впечатлением с близким человеком.

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