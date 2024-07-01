ГЛАВА ДАГЕСТАНА ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РУССКОГО ВРАЧА: К УСТРОИВШЕМУ ТРАВЛЮ "ВЕТЕРАНУ ИГИЛ*" ПРИШЛИ СИЛОВИКИ

Георгий Корнев

По моему мнению только власти не видят, что это целенаправленная провокация радикальных исламистов, против этнических русских. Женщина в хиджабе пришла на приём к врачу женщине, и что то мне подсказывает если бы врач была мусульманка, то никаких вопросов на просьбу снять хиджаб не возникло бы. С пациентки ни кто насильно хиджаб не срывал. Предложили снять, не хочешь иди к другому врачу.