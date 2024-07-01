Глава Дагестана заступился за русского врача из Хасавюрта, на которую устроил травлю отсидевший за вербовку в ряды ИГИЛ* помощник депутата Буйнакска.
ГЛАВА ДАГЕСТАНА ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РУССКОГО ВРАЧА: К УСТРОИВШЕМУ ТРАВЛЮ "ВЕТЕРАНУ ИГИЛ*" ПРИШЛИ СИЛОВИКИ
Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Блин, Рамзана Кадырова, не хватает в Дагестане.
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3 час.
os
oleg shatkov
И рожи у них (помощниках депутатов), откормленные, сытые. Жрут и серут и серут!
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1 час.
Георгий Корнев
По моему мнению только власти не видят, что это целенаправленная провокация радикальных исламистов, против этнических русских. Женщина в хиджабе пришла на приём к врачу женщине, и что то мне подсказывает если бы врач была мусульманка, то никаких вопросов на просьбу снять хиджаб не возникло бы. С пациентки ни кто насильно хиджаб не срывал. Предложили снять, не хочешь иди к другому врачу.
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30 мин.
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