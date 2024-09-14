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«Красоте по-американски» с Кевином Спейси — 25 лет. Почему она остается одним из самых популярных фильмов 1990-х?

«Красоте по-американски» с Кевином Спейси — 25 лет. Почему она остается одним из самых популярных фильмов 1990-х?

15 сентября исполняется 25 лет со дня выхода в прокат «Красоты по-американски» Сэма Мендеса, одного из самых ярких режиссерских дебютов девяностых, который подарил зрителям целую пачку незабываемых образов, а самому фильму — пять «Оскаров» и стабильное место в топ-250 лучших картин всех времен по версии посетителей сайта iMDB.

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