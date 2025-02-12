Конкурент Neuralink вступил в сотрудничество с городом Неом в Саудовской Аравии

Компания Paradromics Inc., конкурент Neuralink в области создания мозговых имплантатов, вступила в сотрудничество с городом Неом (мегапроектом в Саудовской Аравии) для разработки нейрокомпьютерного интерфейса на Ближнем Востоке и в Северной Африке, передает Bloomberg.
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