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Губернатор Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростовской области уничтожили «воздушную цель»

Губернатор Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростовской области уничтожили «воздушную цель»

Он также поблагодарил военных за «хорошую работу»Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили цель в небе над регионом.

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