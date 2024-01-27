Единый день безопасности дорожного движения: ´Взаимоуважение - залог безопасности´.

Единый день безопасности дорожного движения под девизом ´Взаимоуважение - залог безопасности!´26 января 2024 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом ´Взаимоуважение - залог безопасности!´, целью которого является пропаганда соблюдения Правил дорожного движения (далее - ПДД) всеми участниками дор .
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