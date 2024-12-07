Негативный опыт из молодости родителей может сильно отразиться на детях. Воспоминания о травле среди одноклассников, необоснованных придирках учителей, низком уровне образования — эти и многие другие причины могут стать весомым аргументом в решении не отводить ребенка в школу.
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