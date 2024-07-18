И.о. главы МИД Ирана Кани: фетва о запрете ядерного оружия не изменится

Богословское заключение, фетва, духовного лидера и высшего государственного лица Ирана аятоллы Али Хаменеи о запрете создания ядерной бомбы не может подвергаться никаким обсуждениям в стране, это решение не будет изменено.
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