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И.о. главы МИД Ирана Кани: фетва о запрете ядерного оружия не изменится

И.о. главы МИД Ирана Кани: фетва о запрете ядерного оружия не изменится

Богословское заключение, фетва, духовного лидера и высшего государственного лица Ирана аятоллы Али Хаменеи о запрете создания ядерной бомбы не может подвергаться никаким обсуждениям в стране, это решение не будет изменено.

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