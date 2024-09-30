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Китай

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Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность достижения годовых целей развития

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье подчеркнул необходимость приложить усилия для реализации политических мер центральных органов власти, чтобы достичь годовых целей социально-экономического развития.

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