Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность достижения годовых целей развития

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье подчеркнул необходимость приложить усилия для реализации политических мер центральных органов власти, чтобы достичь годовых целей социально-экономического развития.
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