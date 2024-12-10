В Петербурге выбрали лучшие отели России

На церемонии назвали лучшие отели страны, а также победителей в специальных номинациях. Кроме того, особые награды получили самые гостеприимные и комфортабельные гостиницы в отдельных регионах нашей страны: в Петербурге и на Северо-Западе, в Москве и Центральной России, на Юге и Северном Кавказе, Урале и Поволжье, в Сибири и на Дальнем Востоке.