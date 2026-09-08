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Жизнь среди смерти: знаменитый снимок с кошкой из Сталинграда

Жизнь среди смерти: знаменитый снимок с кошкой из Сталинграда

Зима 1942 года. Сталинград задыхался в огне, воздух был пропитан гарью и грохотом. Но именно в этом аду военный корреспондент Яков Рюмкин сделал кадр, который спустя десятилетия продолжает вызывать дрожь — не от ужаса бойни, а от пронзительной человечности.

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