Жизнь среди смерти: знаменитый снимок с кошкой из Сталинграда

Зима 1942 года. Сталинград задыхался в огне, воздух был пропитан гарью и грохотом. Но именно в этом аду военный корреспондент Яков Рюмкин сделал кадр, который спустя десятилетия продолжает вызывать дрожь — не от ужаса бойни, а от пронзительной человечности.