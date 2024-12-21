Где-то там, где больше нет меня

Снег идет неслышно, по-кошачьи,хлопьями, как лапами, шурша,там, где зачарованный, дрожащийсиний ельник стынет, не дыша,там, где между небом и землеюнет границ и обнажилось дно,снегом, словно белою золою,прошлое уже занесено.
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