Где-то там, где больше нет меня

Снег идет неслышно, по-кошачьи,хлопьями, как лапами, шурша,там, где зачарованный, дрожащийсиний ельник стынет, не дыша,там, где между небом и землеюнет границ и обнажилось дно,снегом, словно белою золою,прошлое уже занесено.