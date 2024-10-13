Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из "ВкусВилла"

Интернет-пользователи пишут, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль Сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", заявив, что после употребления у них начались диарея и тошнота.
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