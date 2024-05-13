В России и за рубежом отреагировали на уход Шойгу с поста министра обороны AlexCoderВ России и за рубежом отреагировали на уход Шойгу с поста министра обороны AlexCoder Политик 12 лет занимал высокий пост Накануне, 12 мая, информационное пространство разорвали новости о решении российского лидера Владимира Путина отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу.