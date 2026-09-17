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"Полностью готовы". Общественная палата Барнаула впервые приняла избирательные участки

"Полностью готовы". Общественная палата Барнаула впервые приняла избирательные участки

Всего в городе подготовили 262 участка Приемка избирательных участков в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула В Барнауле началась приемка избирательных участков к предстоящим выборам депутатов Госдумы и АКЗС.

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