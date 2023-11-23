Военкор ВГТРК Борис Максудов умер после ранений, полученных в результате удара ВСУ

Военкор ВГТРК Борис Максудов умер после ранений, полученных во время съемок репортажа в Запорожье. Накануне съемочная группа российского телеканала была атакована беспилотником ВСУ, который сбросил на журналистов осколочный боеприпас.
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