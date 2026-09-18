Консультация юристов и адвокатов пройдет для нижегородцев 25 сентября

25 сентября в Нижегородской области пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Консультацию для нижегородцев проведут члены Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
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