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Нижегородская правда

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Консультация юристов и адвокатов пройдет для нижегородцев 25 сентября

Консультация юристов и адвокатов пройдет для нижегородцев 25 сентября

25 сентября в Нижегородской области пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Консультацию для нижегородцев проведут члены Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

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